Биткоин ушел в крутое пике и торгуется ниже 12 тыс. долларов

Наиболее популярная в мире криптовалюта продемонстрировала, насколько на самом деле изменчива ее курсовая стоимость. Если еще несколько дней назад говорили о стоимости биткоина, приближавшейся к 20 тыс. долларов, то ближе к вечеру пятницы аналитики сообщали о том, что за нее не дают больше 11 тыс. долларов.
Курс криптовалюты постоянно меняется в режиме реального времени, однако "упадочная" тенденция по состоянию на вечер 22 декабря очевидна. Биткоин подешевел сразу на 40-45%. Пиковое низкое значение составило 10 835 долларов за единицу.
Две другие популярные криптовалюты также подешевели в этот день. Ethereum - на 35%, Bitcoin Cash - на 43%.
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