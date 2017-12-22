Биткоин ушел в крутое пике и торгуется ниже 12 тыс. долларов

Наиболее популярная в мире криптовалюта продемонстрировала, насколько на самом деле изменчива ее курсовая стоимость. Если еще несколько дней назад говорили о стоимости биткоина, приближавшейся к 20 тыс. долларов, то ближе к вечеру пятницы аналитики сообщали о том, что за нее не дают больше 11 тыс. долларов.

Курс криптовалюты постоянно меняется в режиме реального времени, однако "упадочная" тенденция по состоянию на вечер 22 декабря очевидна. Биткоин подешевел сразу на 40-45%. Пиковое низкое значение составило 10 835 долларов за единицу.

Две другие популярные криптовалюты также подешевели в этот день. Ethereum - на 35%, Bitcoin Cash - на 43%.