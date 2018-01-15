Boeing показал прототип гиперзвукового военного самолета

Компания "Боинг" представила проект перспективного разведывательно-ударного самолета, способного перемещаться со скоростью 6,2 тыс. километров в час.

Концепт показали во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) SciTech 2018. Характерной особенностью беспилотника является аэродинамическая схема, лишенная хвостовой части. Его кили немного отклонены в стороны, как у современных истребителей пятого поколения.

Именно на данной летающей машине, как уверены в Boeing, найдет наиболее широкое применение технология "стелс". Ее собираются оснастить парой двигателей нового поколения.

Даже если Минобороны США даст разрешение и средства на разработку подобного летательного аппарата, вряд ли он сможет подняться в воздух раньше 2030 года, отмечают эксперты.