Богатейший человек планеты вышел на прогулку с робособакой

Основатель компании Amazon Джефф Безос пришел на открытие научно-технической конференции MARS в сопровождении собаки-робота от Boston Dynamics.
Фоснимок Безоса с робопсом SpotMini мгновенно стал вирусным в Сети. Особенно всех порадовала подпись к нему: "Выгуливаю своего пса". Согласитесь, изображение с роботизированной собакой, следующей рядом, вовсе не кажется чем-то сверхфантастическим. "Шагающий в будущее" - так окрестили Безоса комментаторы.
Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o— Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 марта 2018 г.
SpotMini - это четырехпалый робот с клешней-манипулятором, позволяющим брать предметы и открывать двери.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.39 BYN
|3.408 BYN