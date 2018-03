Богатейший человек планеты вышел на прогулку с робособакой

Основатель компании Amazon Джефф Безос пришел на открытие научно-технической конференции MARS в сопровождении собаки-робота от Boston Dynamics.

Фоснимок Безоса с робопсом SpotMini мгновенно стал вирусным в Сети. Особенно всех порадовала подпись к нему: "Выгуливаю своего пса". Согласитесь, изображение с роботизированной собакой, следующей рядом, вовсе не кажется чем-то сверхфантастическим. "Шагающий в будущее" - так окрестили Безоса комментаторы.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o