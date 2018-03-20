Богатейший человек планеты вышел на прогулку с робособакой

Основатель компании Amazon Джефф Безос пришел на открытие научно-технической конференции MARS в сопровождении собаки-робота от Boston Dynamics.

Фоснимок Безоса с робопсом SpotMini мгновенно стал вирусным в Сети. Особенно всех порадовала подпись к нему: "Выгуливаю своего пса". Согласитесь, изображение с роботизированной собакой, следующей рядом, вовсе не кажется чем-то сверхфантастическим. "Шагающий в будущее" - так окрестили Безоса комментаторы.

SpotMini - это четырехпалый робот с клешней-манипулятором, позволяющим брать предметы и открывать двери.