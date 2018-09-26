Больной раком собаке напечатали череп на 3D-принтере

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде медики спасли жизнь собаке, благодаря технологии печати на 3D-принтере, сообщает "Лайф".
У девятилетней таксы Патчес диагностировали опухоль мозга, которая не переставала расти и, достигнув размеров среднего апельсина, начала проникать в ткани черепа животного. Без лечения собаке грозила бы смерть.
При устранении злокачественной опухоли Патчес удалили примерно 70% черепа.
Медики заменили удаленную часть кости на титановый имплантант, разработанный и напечатанный на 3D-принтере исследователями из ветеринарного колледжа Гуэлфского университета.
Операция длилась четыре часа. Сообщается, что, несмотря на сложность проведенной операции, спустя всего полчаса после пробуждения собака самостоятельно смогла выйти на улицу.-0-
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