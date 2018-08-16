Британские ученые создали станцию для зарядки электромобиля за 5 минут

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые университета Глазго разработали заправочную станцию, которая сможет заряжать электромобили за пять минут, сообщили в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инновационная технология представляет собой своеобразную жидкую батарею. Она базируется на использовании оксида металла, при добавлении воды в который получается электрический заряд. Это суспензия наномолекул, каждая из которых действует как маленький аккумулятор.

Разработка, как ожидается, станет революционной для владельцев электромобилей. Сейчас для их полной зарядки требуется несколько часов.

Зарядка нового аккумулятора займет несколько минут: использованная жидкость выливается (для последующей перезарядки), а взамен заливается новая.-0-