Британский студент придумал реактивный ранец для подводного плавания

Cтудент из университета Лафборо Арчи ОБрайан изобрел реактивный ранец для подводного плавания. Благодаря новому гаджету любители подводного плавания смогут развивать скорость до 13 километров в час.
Ранец назвали CUDA. Его конструкция основана на принципе летательного аппарата джетпак — ускорение происходит за счет силы выброса насоса. Менять направление пловец может поворотами тела. С помощью нового устройства можно быстрее исследовать морское дно, быстрее, чем вплавь, добраться к тонущему человеку.
Планируется начать производство устройств к 2019 году.
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