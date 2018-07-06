Citroen создал очки от укачивания

Французская компания анонсировала первые очки от укачивания, которые называются Seetroen. Они устраняют проблему с морской болезнью благодаря вполне простой технологии.
Производители создавали очки на базе технологии boarding ring, которая придумана для моряков. Они имеют круглую оправу, и в ней течет цветная жидкость, которая помогает устранить проблему с укачиванием: глаза будут видеть горизонтальную линию. Это поможет избавиться от конфликта сигналов в мозгу.
Когда вам плохо, вы можете надеть очки, и через несколько минут ваши глаза синхронизируются с вестибулярным аппаратом. Девайс уже можно приобрести в интернет-магазине марки по цене 99 евро.
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