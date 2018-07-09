Дзюба стал самым популярным в соцсетях игроком матча Россия - Хорватия

Артем Дзюба (слева) во время матча Россия- Хорватия

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард российской сборной Артем Дзюба стал самым популярным футболистом по итогам матча с командой Хорватии, состоявшегося в четвертьфинале мундиаля. В день игры его имя упоминалось пользователями соцсетей 137,2 тыс. раз, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании "Медиалогия".

7 июля пользователи соцсетей также активно упоминали нападающего Федора Смолова - 136,7 тыс. раз и вратаря Игоря Акинфеева - 115,3 тыс. раз.

В СМИ чаще фигурировал полузащитник Денис Черышев - 4,2 тыс. Игоря Акинфеева журналисты упоминали 3,5 тыс. раз, а Артема Дзюбу - 3,4 тыс. раз.

При составлении рейтингов учитывались публикации в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, форумах и блогах. Рейтинг по упоминаемости в российских СМИ построен по базе СМИ "Медиалогии", включающей более 45 тыс. источников.

Матч между сборными России и Хорватии за место в полуфинале ЧМ-2018 завершился со счетом 2:2. Команда России проиграла хорватам 3:4 по пенальти.-0-