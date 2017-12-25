Эдвард Сноуден разработал приложение для защиты от слежки

Эдвард Сноуден, известный своими откровениями о массовой электронной слежке американских спецслужб за гражданами как своего, так и иных государств, представил приложение. Оно получило название Haven и позволяет удаленно отслеживать неприкосновенность имущества и жилища граждан.

О разработке сообщили на сайте соавтора Freedom of the Press Foundation. В первую очередь приложение рекомендуют всем, кто занимается опасной работой, например, политикам и журналистам. Система пошлет сигнал тревоги, если в охраняемое помещение проникнет кто-то чужой, чтобы провести обыск и осмотреть содержимое электронных девайсов.

Приложение задействует все датчики и сенсоры, имеющиеся в телефоне. Например, микрофоны, фотокамеру, гироскоп, акселерометр, датчик освещения и среагирует на попытку подключиться через разъем.

Как только будет выявлена подозрительная активность, устройство пошлет зашифрованное послание на сопряженный смартфон. Отныне хозяин помещения сможет отслеживать активность через Tor Onion.

Пока приложение проходит стадию бета-тестирования. Оно имеет открытый код и будет, по словам разработчиков, бесплатным.