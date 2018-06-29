ЕС создаст единый рынок хранения электронных данных

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза одобрили создание единого европейского рынка хранения электронных данных, разрешив своим гражданам хранить информацию, не относящуюся к категории личной, на серверах в других государствах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Новые правила, касающиеся в том числе облачных сервисов по хранению данных, были утверждены на заседании представителей государств ЕС при центральных органах сообщества.

Министр транспорта и информационно-коммуникационных технологий Болгарии Ивайло Московски отметил, что данный законопроект будет способствовать раскрытию огромного потенциала "экономики данных". Это означает, что компании и государственные организации, работающие на территории Евросоюза, смогут хранить и обрабатывать данные, не носящие характера личных, в любом удобном для них месте ЕС.

Ожидается, что снятие локальных ограничений на хранение и обработку данных приведет к усилению конкуренции, снижению цен на этом рынке и будет стимулировать инновации.

Ранее в странах ЕС действовали нормы, согласно которым граждане были обязаны хранить все свои электронные данные на серверах, находящихся в их стране. Согласно новому законопроекту, это правило останется в силе в отношении личных данных, однако будет упразднено в отношении всех остальных. Государства ЕС также смогут восстанавливать ограничения на хранение за их пределами неличных данных, если это потребуется для обеспечения национальной безопасности.-0-