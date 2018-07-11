Facebook запускает рекламу с дополненной реальностью

Эксперимент из будущего начал Facebook. Социальная сеть тестирует рекламу виртуальной реальности, благодаря которой можно будет примерить тот или иной продаваемый товар и даже косметику. Первыми на очереди опробовать новинку стали бренды Sephora, Bobbi Brown и Wayfair. Уже протестировали новшество компании Asus и Nike, отметив, что активность покупателей выросла благодаря такой рекламе.
В Facebook также решили, что видео – лучший способ продвижения продукции, поэтому сейчас работают над продажей товаров с помощью сториз в Instagram. Также компания планирует выпустить Video Creation Kit, с помощью которого продавцы смогут самостоятельно делать мобильную видеорекламу.
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