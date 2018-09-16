Финальный турнир "МЭТА'18. Dota 2" по киберспорту завершился сенсационной победой Real Noobs

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный турнир "МЭТА'18. Dota 2" по киберспорту в Минске завершился сенсационной победой Real Noobs, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.

Полуфиналы соревнований завершились сенсационно для фаворитов. Киберкоманда "Динамо-Брест" уступила молодой и амбициозной дружине n7. Одна из самых титулованных дружин в киберспорте Nemiga значительно обновила состав в Dota 2, но не смогла обыграть в 1/2 финала Real Noobs. Обыграв фаворита, Real Noobs победил в решающей встрече n7 и впервые завоевал почетный титул.

Ранее в квалификации к национальному турниру приняли участие 70 команд. Две из них (Real Noobs, n7) вышли в финал, где успешно сыграли с приглашенными командами "Динамо-Брест" и Nemiga. Квартет лучших дружин разыграл призовой фонд в Br3 тыс. Победители получили Br2 тыс., обладатели второго места - Br500, а 3-х и 4-х мест - по Br250.

Решающая стадия турнира состоялась во время международного фестиваля видеоблогеров Vidak. Белорусская организация киберспорта организовала игровую зону с площадками для команд, передвижной телестанцией (ПТС), студией для комментаторов и аналитиков. Посетители турнира могли наблюдать за финальными сражениями из зрительного зала или фан-зоны.-0-