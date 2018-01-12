GM показала автомобиль без руля и педалей, который ездит сам

Американский концерн General Motors опубликовал изображения беспилотного автомобиля Cruise AV. По заявлениям производителя, он может попасть на дороги общего пользования уже к 2019 году.
Основой новинки выступил электрокар Chevrolet Bolt. Это первый автомобиль в ряду аналогичных, уже готовый пойти в серийное производство. Его главным отличием от конкурентов является полное отсутствие педалей и руля и тотальный контроль компьютера за передвижением.
Вначале Cruise AV выйдет на маршруты общественного транспорта, имеющиеся в нескольких городах США. В машине установили пять лазерных сенсоров LiDAR, 16 камер и 21 дополнительный радар. В салоне могут разместиться до пяти пассажиров.
Препятствием для доступа подобных автопилотов на дороги общего пользования является отсутствие подушки безопасности для водителя в рулевой колонке. Ввиду отсутствия руля в Cruise AV, ее предлагают установить в торпедо со стороны "водителя".
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