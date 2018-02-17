Google научат определять местоположение звонящих в 911

Новая технология позволит определить местоположение звонившего с точностью до 36 метров. Пока система будет работать только на ОС Android, сообщает информагентства.
Сообщается, что большинство звонивших совершают вызовы с мобильных аппаратов. Применяемый алгоритм позволит с высокой точностью определять местоположение абонента.
Сокращение времени отклика позволит прибывать на вызов в среднем на 1 минуту раньше и спасти 10 тыс. жизней.
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