Google научат определять местоположение звонящих в 911

Новая технология позволит определить местоположение звонившего с точностью до 36 метров. Пока система будет работать только на ОС Android, сообщает информагентства.

Сообщается, что большинство звонивших совершают вызовы с мобильных аппаратов. Применяемый алгоритм позволит с высокой точностью определять местоположение абонента.

Сокращение времени отклика позволит прибывать на вызов в среднем на 1 минуту раньше и спасти 10 тыс. жизней.