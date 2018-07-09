Создатели Google Play внедрили свое главное новшество за последние 10 лет. Теперь система будет учитывать интересы пользователя и показывать контент, способный его заинтересовать.
Возраст, пол, предпочтения пользователя, его местоположение помогут Google Play советовать такой контент, который отвечает реальным увлечениям и интересам человека. Это влияет на доходы разработчиков и самой компании Google.
Сам тест новейшей системы проводился с начала 2018 года, но в закрытом режиме. На внедрение новшества у создателей ушло 3 недели. Оно получило название AI Google.
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