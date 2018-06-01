Google строит в Торонто "умный" интернет-город

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Торонто, вдоль восточной части набережной озера Онтарио, строится новый цифровой город. Возводит его Sidewalk Labs - фирма, принадлежащая Alphabet, материнской компании Google. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Sidewalk Labs обещает превратить заброшенный район на побережье озера Онтарио в оживленный мини-город, построенный целиком на основе интернета. Впрочем, пока еще неизвестно, когда именно город будущего будет достроен.

По словам Дана Доктороффа, главы Sidewalk Labs и бывшего вице-мэра Нью-Йорка, цель проекта - сделать жизнь горожан более здоровой, безопасной, удобной и интересной. "Мы хотим создать образцовую модель того, какой может быть городская жизнь в XXI веке", - говорит он.

Территория нового города будет усыпана датчиками, собирающими информацию о движении транспорта, уровне шума и загрязнения воздуха, а также следящими за работой электросети и вывозом мусора.

В Sidewalk Labs заверили, что датчики не будут использоваться для мониторинга и сбора информации о жителях, а лишь будут помогать властям лучше понимать, что необходимо сделать в каждом конкретном районе.

Многие предложения Sidewalk Labs звучат довольно радикально. Например, компания считает, что основой городского транспорта должны стать самоуправляемые автомобили, которые будут контролироваться приложением в смартфоне. Ожидается, что местные жители будут ходить пешком и ездить либо на велосипедах, либо на автоматических такси без водителя.

Архитектура будет основана на идее The Loft: интерьеры в рамках устойчивых внешних конструкций (построенных из древесины, а не бетона и стали) можно будет изменять в зависимости от потребностей жильцов.

Чтобы убедить людей почаще выходить на улицу, над тротуарами и площадями будут автоматически открываться и закрываться пластиковые навесы, защищающие пешеходов от дождя, а кроме того, тротуары и велосипедные дорожки зимой будут подогреваться, чтобы на них не скапливались снег и лед.

Важную роль в этом проекте играет защита окружающей среды. Так, например, здания будут строиться из экологически чистых материалов и собираться на фабрике, чтобы избавиться от шумных и грязных стройплощадок.

Сбором мусора и доставкой посылок займется целая армия подземных роботов. Датчики будут разделять бытовые отходы, отправляя часть материалов на переработку для повторного использования, а часть - на анаэробное производство компоста. Таким образом, лишь минимальное количество отходов будет попадать на свалки.

Sidewalk Labs будет помогать жильцам очищать и повторно использовать так называемую "серую воду" - бытовые стоки из раковины, ванны, душа и стиральных машин, обычно сливающиеся в канализацию.

Sidewalk Labs также намерена объединить под одной крышей медицинские клиники и агентства социальной помощи.

Дан Докторофф отдает себе отчет в том, что создать подобный город будет непросто: "Сложнее всего будет интегрировать технологические инновации и урбанистику, так как урбанисты (люди, занятые городским планированием) и технологи говорят на разных языках. Создать команду, в которой будут представлены эти обе группы, будет нелегко".

Однако он считает, что именно Sidewalk Labs может это сделать, будучи компанией, которая объединяет в себе технологическую экспертизу инженеров Google и опыт градостроителей.

Компания уже рассмотрела предыдущий опыт строительства 150 "умных городов" - включая и те, что были построены с нуля, как, например, Масдар в Абу-Даби или Сонгдо в Республике Корея.

"Одна из главных ошибок там была в том, что планы развития города спускались сверху. Но города ведь развиваются снизу, органически", - говорит Докторофф.

Дан Докторофф - большой поклонник Джейн Джейкобс, урбанистки, переехавшей из Нью-Йорка в Торонто, которая всю жизнь убеждает городские власти работать над улучшением общественного пространства.

"Города могут быть полезными для всех - но лишь в том случае, если они построены для всех, и только по этой причине", - сказала она однажды.

Удастся ли Google добиться этого, еще неизвестно. У многих строительство интернет-города вызывает массу вопросов, главный из которых - не слишком ли далеко зашло сотрудничество между городскими властями и частной корпорацией.

В Sidewalk Labs утверждают, что весь этот год отведен именно для консультаций с представителями городских властей, местными политическими деятелями и населением, чтобы этот проект в Торонто "серьезно изменил жизни людей к лучшему".-0-