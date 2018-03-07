Готовый взлететь беспилотник показали в Женеве

Гибрид автомобиля и винтокрылой машины представили на автосалоне в Женеве. Он получил наименование PAL-V Liberty, передают информагентства.

Голландская версия летающего автомобиля уже доступна по предзаказу. Проблема состоит в том, что управлять данным мобилем могут лишь те лица, которые имеют пилотскую лицензию помимо водительского удостоверения.

Взлететь на автомобиле можно лишь на специально отмеченных местах на трассе.

Автосалон в Женеве (88-ой по счету) продлится до 18 марта.