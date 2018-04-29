29 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Huawei и Белгосакадемия связи откроют совместный Центр подготовки специалистов, рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пань Юн.

Он будет создан на базе Инновационного центра, который действует в офисе Huawei в Минске. Как считает Пань Юн, подготовке специалистов для IT-отрасли в Беларуси уделяется огромное внимание на государственном уровне, результатом чего являются и заметные на международной арене успехи страны в данном направлении.

При этом гендиректор подчеркнул, что возглавляемая им компания также стремится внести свой вклад в решение поставленной руководством Беларуси задачи по строительству цифровой страны. К примеру, Huawei реализует для молодых белорусских специалистов и студентов международный образовательный проект под названием "Семена будущего".

Студенты - победители национального этапа международного IT-конкурса Huawei представят Беларусь в КНР Вадим Богуш акцентировал внимание на важной роли информационно-коммуникационных технологий в развитии страны и получении самых современных знаний студентами, которым предстоит строить высокотехнологичную Беларусь.

"Корпорация Huawei строит свою деятельность на принципах корпоративной социальной ответственности и прилагает усилия для укрепления дружбы между Беларусью и Китаем, в том числе в рамках концепции "Один пояс, один путь", - подчеркнул Пань Юн.

На протяжении семи лет "Бел Хуавэй Технолоджис" тесно взаимодействует с Белорусской государственной академией связи. А 28 апреля стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым и создается совместный центр подготовки специалистов.

Еще один центр (Инновационный) компания планируется открыть в мае в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Там будут представлены инновации, к примеру, связанные с "безопасным городом".

Кроме того, гендиректор высоко оценил уровень международной специализированной выставки ТIBO, которую он назвал престижной для отрасли. Компания намерена стать ее генеральным партнером.-0-