IBM запатентовала дрон для доставки кофе уставшим работникам

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания IBM запатентовала дрон, который сможет доставлять кофе уставшим офисным работникам, сообщает служба новостей ВВС.

Предполагается, что дрон будет оснащен технологией, позволяющей определить степень усталости человека по его артериальному давлению, расширению зрачков или выражению лица.

Если дрон посчитает, что работнику офиса нужна "подпитка", он доставит ему кофе. При этом пока рассматриваются два варианта доставки. Кофе может раздаваться из дрона прямо в кружку рабочего. Или же дрон будет доставлять горячий напиток в закрытой емкости, чтобы не допустить ошпаривания человека. В качестве альтернативы люди в офисе также могут "заказать" у дрона чашку кофе, взмахнув рукой.

Пока не сообщается, когда IBM займется разработкой подобного дрона.

Компания IBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.-0-

Фото IBM