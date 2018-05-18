Илон Маск обнародовал стоимость поездки по скоростному тоннелю

Илон Маск активно занимается реализацией своих масштабных идей по спасению планеты и улучшения жизни на ней. Одной из таких задумок является сеть скоростных подземных магистралей Hyperloop. Этими тоннелями Илон планирует значительно разгрузить дороги и избавиться от пробок – главной проблемы больших городов. Пока строительство осуществляется только в США, но компания ведет переговоры и с другими заинтересованными странами.

Начинается строительство сети с Лос-Анджелеса. Проект реализовывается совместно с метрополитеном города. По заверениям Маска путь от центра города до аэропорта займет около 8 минут. Капсулы разгоняются до нескольких сотен километров в час, средняя скорость перемещения составляет 240 км/ч. Одна капсула Loop может перевозить до 16 человек. Билет обойдется в 1 доллар.

Предприниматель планирует создать мощную транспортную систему с автоматическим переключением капсул между тоннелями и тысячами маленьких станций по всему городу размером не более одного парковочного места. Также предусматривается перемещение автомобилей, однако в первую очередь проект рассчитан на тех, кто не может позволить себе машину, или же просто хочет добираться в любую точку города быстро и комфортно.

Представители метрополитена Лос-Анджелеса планируют в скором времени рассказать о сотрудничестве с The Boring Company. Известно, что они уже в процессе согласования первого тоннеля. Всего планируется бурение 60-миль сети магистралей для соединения всех уголков города. Также в планах Илона соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Построить такой тоннель он рассчитывает за пару недель.

Бурение под землей – дорогостоящая и очень долгая затея. Один тоннель может строиться месяцами. На презентации Hyperloop Маск в своей манере продемонстрировал серьезность планов компании. Для ускорения строительства используется более современная машина, названная им "Годо". Именно с ее помощью он уже создал и протестировал первый тоннель под своей компанией. Бур справляется со своей задачей также быстро, как ползет улитка The Boring Company по имени Гэри. Вместе с которой, кстати, Илон опоздал на презентацию, иронично объяснив это "пробками".

Также на презентации предприниматель рассказывал о недостатках летающего транспорта. Эта идея кажется ему абсолютно нерациональной, а также очень опасной из-за возможных последствий аварий воздушного транспорта над городом.

Проблема переполненности автомобильных дорог в городах неоспорима. И с каждым годом ее масштабы возрастают пропорционально росту населения, развитию и увеличению экономики и благосостояния людей. Планы Илона Маска кажутся многим неосуществимыми. Сроки выполнения работ, которые он озвучивает, также смело, как и свои невероятные идеи. Однако, с помощью таких "невозможных" начинаний мир, очевидно, становится лучше.