Instagram разрешит сохранять фото и видео

Социальная сеть Instagram сообщила о скором запуске инструмента, который позволит сохранять фото- и видеофайлы из соцсети. Напомним, что сейчас сохранить размещаемые в Instagram медиафайлы можно лишь сделав скриншот.

К такому решению разработчики пришли в связи с тем, что в США скоро вступит в силу закон о персональных данных, который обяжет компании предоставлять пользователям возможность сохранять и повторно использовать данные. Также соцсеть теперь будет вынуждена удалять контент по запросу пользователя.

Напомним, что недавно в разделе Stories в Instagram появился новый режим "Фокус". Благодаря нему пользователи могут делать фото в портретном режиме. В отличие от подобной функции на iPhone 7 и 8 Plus, в социальной сети можно делать даже селфи в портретном режиме.