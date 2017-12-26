IT-центр планируется создать на базе технопарка в Витебске

26 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. На базе технопарка биомедицинских и информационных технологий "Витебская кремниевая долина" планируется организовать IT-центр, который станет точкой роста региона в рамках создания IT-страны. Об этом сообщил сегодня журналистам директор инкубатора малого предпринимательства ООО ПГ "Закон и порядок" Михаил Кейзеров во время пресс-тура в Витебскую область, организованного Министерством экономики и Национальным пресс-центром, передает корреспондент БЕЛТА.

"ГКНТ на днях присвоил нам статус технопарка. Теперь мы называемся технопарком биомедицинских и информационных технологий "Витебская кремниевая долина". Технопарк будет развиваться в двух направлениях: биомедицинские технологии по противоопухолевой тематике и IT-технологии. Мы планируем создать центр, который должен стать точкой роста региона в рамках построения IT-страны", - отметил Михаил Кейзеров.

По его словам, IT-центр будет работать по кластерному принципу. "На данном этапе мы сформировали четыре продуктовые компании, которые работают в области искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии дополненной реальности. И вокруг них 21 аутсорсинговое предприятие, где работают начинающие. Получается такая схема работы: IT-предприятия будут писать продукты и давать их на доработку на аутсорсинг. Молодежь будет не только учиться, но и иметь постоянный заработок", - пояснил директор.

Биомедицинская направленность обусловлена высокой концентрацией научных и медицинских кадров в областном центре. Здесь будут размещаться лабораторный комплекс и сопутствующие опытные производства. Для этих целей в 2018-2020 годах планируется закупить научное оборудование коллективного пользования, на котором резиденты технопарка смогут проводить свои испытания. Протоколы намерений о размещении на территории технопарка уже подписаны с тремя субъектами хозяйствования.-0-