"Яндекс" запустил в Беларуси карту осадков

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 октября 2018, Пн
+5°C
Сплошная облачность EUR 2.4094
USD 2.1149
RUB 3.2146
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства
Президент
Административная ответственность за лишние суммы в жировках начала действовать в Беларуси
Общество
Прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году сохраняется на уровне не менее 3,5% - Крутой
Экономика
Сиреневый туман развеется над Минском: певец Владимир Маркин разыграет столичную квартиру от "Евроопт" 30 октября
Общество
В Беларуси на этой неделе ожидается до +20°С
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Стал известен девиз "Евровидения-2019"
16:51 В мире
Фрагменты советского бомбардировщика найдены в Кличевском районе
16:45 Регионы
Лукашенко поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции
16:38 Президент
Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом
16:35 Регионы
Прокуроры ориентированы на исключение неоправданных проверок бизнеса - Конюк
16:34 Экономика
Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна составить Br1025
16:30 Экономика
Прием заявок на молодежный конкурс IT-проектов для образования продлен до 2 ноября
16:29 Технологии
Беларусь заинтересована наращивать экспорт в Евросоюз - Пирштук
16:22 Экономика
Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года
16:21 Экономика
В Жодино мужчина из-за попытки украсть бензопилу лишился машины
16:19 Происшествия
Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать соревнования на срок до трех лет - МВД
16:14 Общество
Не расстались с комсомолом…
16:10 Общество
Правительство предложит меры для развития регионов со сложной экономической ситуацией
16:09 Экономика
Румас 1-2 ноября посетит Казахстан для участия в Совете глав правительств СНГ
16:05 Политика
Режиссерский дебют актера Пола Дано можно посмотреть в Минске по 7 ноября
16:03 Культура
В Беларуси предлагают реформировать Министерство промышленности
16:01 Экономика
Лукашенко о комсомоле: для меня это была большая школа жизни
15:59 Президент
Пирштук: расширение отношений с Европарламентом и ЕС - приоритетная задача для Беларуси
15:54 Политика
Международные выставки в области автосервиса и дорожного строительства откроются в Минске 30 октября
15:35 Экономика
Программа правительства предусматривает рост экономики Беларуси в 2019-2020 годах выше среднемирового
15:25 Экономика
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Детский отдых Детский отдых
Жилье в Минске Жилье в Минске
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Яндекс" запустил в Беларуси карту осадков

Технологии 29.10.2018 | 14:52
Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис "Яндекс.Погода" начал показывать в Беларуси карту осадков, сообщили БЕЛТА в компании.

На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Как рассказали в компании, прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. При этом на главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: "Дождь начнется в течение получаса" или "В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится".

"Карта осадков не только помогает не попасть под дождь, за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилева, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще", - отмечают в компании.

Для предсказания осадков "Яндекс" использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении "Яндекс" для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении "Яндекс.Погода" карта заработает в скором времени.

Сервис "Яндекс.Погода" основан на технологии "Метеум". Она использует данные метеостанций, спутников, "Яндекс.Карт" и других источников. Сначала "Метеум" обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз - с точностью до улицы или даже дома.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
интернет, информационные технологии, погода
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4094 BYN 2.406 BYN 2.411 BYN
USD
2.1149 BYN 2.113 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2146 BYN 3.21 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рекомендации ГАИ водителям и пешеходам
Все видео

Фотоновости

Интерактивный музей хлеба открылся в Витебском районе
Все фото

Инфографика

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи В комсомол принимались юноши и девушки в возрасте 14-28 лет. Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, учебных заведениях, частях Советской армии.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: государство делает все для сохранения мира и спокойствия в Беларуси
Лукашенко поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции
Лукашенко о комсомоле: для меня это была большая школа жизни
Политика
Сергей Румас. Фото из архива Румас 1-2 ноября посетит Казахстан для участия в Совете глав правительств СНГ
Пирштук: расширение отношений с Европарламентом и ЕС - приоритетная задача для Беларуси
Повестка дня заседания СГП СНГ в Астане: от космоса до гуманитарного сотрудничества
Экономика
Болеслав Пирштук Беларусь заинтересована наращивать экспорт в Евросоюз - Пирштук
Прокуроры ориентированы на исключение неоправданных проверок бизнеса - Конюк
Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна составить Br1025
Происшествия
На месте происшествия. Фото УГАИ УВД Миноблисполкома Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП под Радошковичами
В Жодино мужчина из-за попытки украсть бензопилу лишился машины
Жительница Жабинковского района наживалась на мнимом разведении и продаже собак
Общество
Фото из архива В Беларуси на этой неделе ожидается до +20°С
Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать соревнования на срок до трех лет - МВД
Не расстались с комсомолом…
Регионы
Фото из архива В Минске до конца года введут в эксплуатацию 30 домов
Фрагменты советского бомбардировщика найдены в Кличевском районе
Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом
Спорт
Арина Соболенко, Каролин Гарсия и Эшли Барти. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко узнала соперников на итоговом турнире в Чжухае
Американский баскетболист Девон Саддлер возвращается в "Цмокі-Мінск"
Хоккеисты минского "Динамо" проведут очередную серию домашних матчей в чемпионате КХЛ
Культура
Гран-при "Анимаевки-2018" получил итальянский фильм "Меркурий"
Режиссерский дебют актера Пола Дано можно посмотреть в Минске по 7 ноября
Краски родной земли глазами белорусских живописцев можно увидеть в Минске 1 ноября
В мире
Фото Daily Mail В Яванском море обнаружены фрагменты тел пассажиров самолета Lion Air
Стал известен девиз "Евровидения-2019"
Поисково-спасательная операция на шахте в Шаньдуне завершена
Калейдоскоп
ФОТО AFP Парад Дня мертвых в Мексике. Традиция, которую заложил Джеймс Бонд
Японская принцесса Аяко вышла замуж за сотрудника судоходной компании
Актеры "Дизель Шоу" сняли фильм в память о Марине Поплавской
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия