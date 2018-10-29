"Яндекс" запустил в Беларуси карту осадков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис "Яндекс.Погода" начал показывать в Беларуси карту осадков, сообщили БЕЛТА в компании.

На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Как рассказали в компании, прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. При этом на главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: "Дождь начнется в течение получаса" или "В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится".

"Карта осадков не только помогает не попасть под дождь, за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилева, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще", - отмечают в компании.

Для предсказания осадков "Яндекс" использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении "Яндекс" для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении "Яндекс.Погода" карта заработает в скором времени.

Сервис "Яндекс.Погода" основан на технологии "Метеум". Она использует данные метеостанций, спутников, "Яндекс.Карт" и других источников. Сначала "Метеум" обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз - с точностью до улицы или даже дома.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь