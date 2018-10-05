Правительство Японии одобрило генное редактирование человеческих эмбрионов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Правительство Японии поддержало технологию генного редактирования человеческого эмбриона на начальной стадии развития. Об этом сообщает общенаучный журнал Nature.

Опубликован проект из рекомендаций, которые позволят японским ученым использовать инструменты для редактирования генов у эмбрионов человека в научных целях.

Рекомендации представила экспертная комиссия, представляющая Министерство здравоохранения и Министерство науки Японии. В них говорится, что будет разрешено использование таких инструментов для направленного редактирования геномов, как новейший CRISPR-Cas9.

По словам биоэтика Тетсуи Исии из Университета Хоккайдо, японское правительство ранее занимало нейтральную позицию по отношению к модификации генома человеческих эмбрионов. Новые рекомендации указывают, что правительство сейчас поощряет исследования местных ученых в этой области.

Методика позволит изучить развитие человека на ранних этапах. Ученые также надеются, что в долгосрочной перспективе эти инструменты могут быть использованы для исправления генетических мутаций, которые провоцируют врожденные заболевания. При этом использовать технологию редактирования ДНК в репродуктивных целях запрещается. Дальнейшее развитие зародыша после завершения эксперимента не допускается.

С ноября рекомендации будут открыты для общественного обсуждения. Если они получат одобрение, то их реализация начнется в первой половине 2019 года.

При этом редактирование генов у человеческих эмбрионов, даже для исследований, по-прежнему вызывает много споров в научной среде. Этика и многие исследователи опасаются, что этот метод может быть использован для изменения ДНК у эмбрионов по немедицинским причинам. -0-