Японцы разработали летающего робота-дракона

В Токио специалисты разработали робота из нескольких дронов. Общая конструкция способна на лету менять форму: от изогнутой линии до квадрата.
Как сообщает издание "Хайтек", название "Дракон" (DRAGON) - аббревиатура, которую можно перевести как "многозвенный робот с двойными роторами воздушной трансформации и несколькими степенями свободы".
При тестировании многозвенный робот поднялся в воздух, трансформировался по указанию ученых и двигался в разных направлениях.
Конструкторы планируют добавить к телу дракона еще несколько модулей и полагают, что устройство в будущем может превратиться в роборуку, с помощью которой можно будет легко перемещать предметы.
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