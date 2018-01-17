Японцы создали шкаф самостоятельно складывающий и сортирующий одежду

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский производитель Seven Dreams представил "умный" бельевой шкаф, который самостоятельно складывает одежду и сортирует ее по цветам.
Видеопрезентация, опубликованная на Mashable, демонстрирует, как работает уникальное устройство. В выдвижной ящик шкафа можно поместить до 30 скомканных вещей, и в течение пяти минут они распределяются в нужном порядке благодаря особой технологии.
В настоящий момент стоимость устройства начинается от $16 тыс., однако со временем компания планирует понизить цену до 2 тыс. за счет использования упрощенных технологий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.441 BYN
|2.438 BYN
|2.443 BYN
|USD
|1.9963 BYN
|1.994 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5286 BYN
|3.51 BYN
|3.524 BYN