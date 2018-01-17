Японцы создали шкаф самостоятельно складывающий и сортирующий одежду

Кадр из видеопрезентации на Mashable

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский производитель Seven Dreams представил "умный" бельевой шкаф, который самостоятельно складывает одежду и сортирует ее по цветам.

Видеопрезентация, опубликованная на Mashable, демонстрирует, как работает уникальное устройство. В выдвижной ящик шкафа можно поместить до 30 скомканных вещей, и в течение пяти минут они распределяются в нужном порядке благодаря особой технологии.

В настоящий момент стоимость устройства начинается от $16 тыс., однако со временем компания планирует понизить цену до 2 тыс. за счет использования упрощенных технологий.-0-