Китай к 2020 году создаст маглев с максимальной скоростью 600 км/ч

26 января, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай разрабатывает прототип высокоскоростного маглева - поезда на магнитной подушке, способного развивать скорость до 600 км/ч. Об этом сообщили в компании CRRC Qingdao Sifang Co., план по созданию такого маглева уже утвержден.
Образец вагона будет построен в течение 2018 года, а полноценный поезд будет готов к тестированию на трассе протяженностью 5 км к 2020 году.
К работе над проектом привлечены еще 15 китайских компаний, вузов и исследовательских структур.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN