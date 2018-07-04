Китай объявил о запуске массового производства беспилотных автобусов

4 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Компания Baidu официально объявила о запуске массового производства беспилотных автобусов. Такое заявление было сделано на конференции для разработчиков решений в области искусственного интеллекта.

Автобус "Аполлон" категории L4 был разработан при сотрудничестве китайских компаний Baidu и King Long. В этой модели нет руля, водительского места, педалей газа и тормоза.

Транспортные средства будут введены в коммерческую эксплуатацию в китайском городах Пекин, Сюнъань, Шэньчжэнь, Пинтань, Ухань, провинциях Фуцзянь, Хубэй и др. В Японии при взаимодействии компании Baidu и корпорации Softbank автобусы "Аполлон" будут использоваться работниками на АЭС, а также для перевозки пожилых людей в некоторых районах Токио.-0-