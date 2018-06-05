Китай создал лабораторию для крупнейшего в мире радиотелескопа FAST

5 июня, Гуйян /БЕЛТА - Синьхуа/. Лаборатория для китайского диафрагменного радиотелескопа FAST, крупнейшего в мире одноканального радиотелескопа, создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Лаборатория, известная как KLFAST, сосредоточит работу на содействии развитию технологий и исследования низкочастотной радиоастрономии с использованием FAST. Она будет вести исследования, необходимые для решения наиболее актуальных вопросов мировой астрономии и удовлетворения национальных стратегических нужд Китая.

FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), размещенный в естественном карстовом углублении горного района провинции Гуйчжоу, был запущен в пробную эксплуатацию в сентябре 2016 года. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Апертура диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равную 30 футбольным полям. При помощи FAST ученые намерены углубить знания о происхождении и эволюции Вселенной.-0-