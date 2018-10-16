Китай успешно запустил в космос два навигационных спутника "Бэйдоу-3"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (серия "Великий поход") вывел на орбиту два навигационных спутника "Бэйдоу-3", сообщает агентство "Синьхуа".

Запуск был произведен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. Эти два спутника стали 39-м и 40-м в спутниковой навигационной системе "Бэйдоу", а также 15-м и 16-м в семействе спутников "Бэйдоу-3".

С учетом этого запуска китайские ракеты-носители семейства "Чанчжэн" совершили 287 полетов.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020-у формирование системы планируется полностью завершить - к тому времени Beidou-3 будет насчитывать 35 спутников.-0-