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Китай в конце 2018 года планирует осуществить коммерческий запуск сетей 5G

Технологии 09.04.2018 | 10:25

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай планирует к концу текущего года начать коммерческое использование связи 5G, а в 2019 году обеспечить ее полноценную работу в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Коммерческий запуск 5G в конце 2018 года будут осуществлять китайские операторы мобильной связи China Mobile, China Unicom и China Telecom. Отмечается, что в 2019 и 2020 годах производители запустят сеть в средне- и низкочастотных диапазонах, а к 2022 году протестируют высокочастотные полосы.

Впервые о коммерциализации сети 5G в 2018 году в Китае заявила корпорация Huawei. В феврале 2018 года компания Huawei представила первый в мире коммерческий клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт 5G. В апреле 2018 года телекоммуникационный гигант Китая ZTE заявил об успешном проведении первого звонка в сети пятого поколения.

Сообщается, что содействие развитию технологий 5G станет одной из ключевых задач министерства промышленности и информатизации КНР на 2018 год.

Разработка и испытания базовых станций и устройств под стандарт связи 5G ведутся во многих странах мира. Внедрение 5G сможет повысить скорость передачи информации до 1 ГБ в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.-0-

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Теги
интернет, Китай, мобильная связь
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