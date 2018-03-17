17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай вывел на орбиту четвертый спутник дистанционного зондирования наземных ресурсов, сообщает агентство "Синьхуа".
Пуск состоялся сегодня с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" ("Великий поход-2D").
С учетом нынешнего запуска китайские ракеты-носители семейства "Чанчжэн" совершили уже 268 полетов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4171 BYN
|2.413 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9624 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4133 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN