Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

26 декабря, Сичан /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай запустил в космос спутники дистанционного зондирования Земли с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2C".

Запуск был осуществлен сегодня, в 3.44 утра (по пекинскому времени) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Спутники вышли на заданную орбиту, и запуск был объявлен успешным.

Будучи третьей группой спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30", спутники проведут электромагнитные исследования окружающей среды и другие эксперименты.

Данный запуск стал 260-м запуском ракеты-носителя серии Чанчжэн (Великий поход).-0-