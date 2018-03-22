Китайские ученые создали обои, предупреждающие о пожаре

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Шанхайского института керамики Китайской академии наук создали обои на основе графена, которые могут предупреждать о пожаре. Об этом сообщает ACS Nano.
Отмечается, что в "умные" обои встроены специальные датчики, которые смогут оповестить о начавшемся возгорании. Если температура достигает отметки в плюс 130 градусов, то обои издают звуковой сигнал, который длится не менее пяти минут.
Ученые убеждены, что в будущем изобретение можно будет использовать для повышения пожарной безопасности в жилых помещениях.-0-
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