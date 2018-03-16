Команда БГУИР заняла второе место в Международном чемпионате по спортивному программированию

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ГУИР Belarusian SUIR #2, известная по участию в чемпионате мира по программированию и вошедшая в 2016 году в топ-20 сильнейших команд мира, получила диплом второй степени в Международном чемпионате по спортивному программированию BSUIR Open, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Финал крупнейшего в Беларуси чемпионата по программированию прошел в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Победителем в этом году стала команда Вильнюсского университета AllSubmissionsMatter. Специальную награду также получили составители задач для участников, в том числе тренер команд БГУИР, представляющих университет на чемпионатах по спортивному программированию, Алексей Ропан.

Чемпионат BSUIR Open прошел уже в восьмой раз. В этом году для участия в нем зарегистрировалось 373 команды из 12 стран. Среди них Россия, Украина, Литва, Узбекистан, Армения, Румыния, Бразилия. В финале за первенство боролись 42 команды, показавшие лучшие результаты в четверть- и полуфинале. Открытый чемпионат БГУИР по программированию проводится по правилам ACM-олимпиад.

BSUIR Open проходит при поддержке Министерства образования Беларуси. В этом году в качестве партнеров чемпионата выступили IT-компании IBA Group, Яндекс, Qulix Systems, Altoros Development, а также основатель AIMATTER и сооснователь MAPS.ME Юрий Мельничек.-0-