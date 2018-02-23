Компания Airbus сняла полет летающего такси на видео

Опубликован первый видеоролик полета беспилотного такси Vahana от компании Airbus. Как видно на видеоролике, полет прошел еще 31 января этого года, но в интернете его опубликовали только 22 февраля.
Полет проводился в американском городе Пендлтон штата Орегон. Во время испытания беспилотное такси взлетело примерно на пять метров и продержалось в воздухе 53 секунды. В следующий раз разработчики хотят поставить перед беспилотником задачу долететь до определенной точки.
Ширина транспортного средства составляет 6,2 метра, длина – 5,7 метров, а высота – 2,8 метра. Его грузоподъемность составляет до 745 кг, но при этом, в кабине такси сможет ехать только один человек. Летающее такси работает на электроэнергии. Предполагается, что подобные такси начнут эксплуатироваться ближе к 2020 году.
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