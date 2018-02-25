Компания Dropbox больше не хранит данные в "облаке" Amazon

Сервис по облачному (стороннему) хранению данных Dropbox в течение последних двух лет плавно отказался от использования инфраструктуры Amazon Web Services на 90%. Это позволило сэкономить около 74,6 млн долларов.

"Переезд" файлов с сервиса S3 от Amazon начался в 2015 году. В тот год компания сохранила 92,5 млн долларов, поскольку частично отказалась от использования сторонней инфраструктуры. При этом на свои разработки она потратила 53 млн, что позволило сберечь в итоге 39,5 млн долларов.

В Dropbox посчитали, что выгоднее построить свой кластер, что и было завершено к концу 2016 года. В то же время многие стартапы по-прежнему инвестируют в сторонние сервисы, вроде AWS, пока не "раскрутятся".

Также сообщается, что 10% мощностей Dropbox по-прежнему расположены на серверах Amazon. В первую очередь это касается европейской клиентуры, поскольку у Dropbox нет своих центров на континенте.