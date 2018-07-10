На днях компания Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go, стоимость которого составляет 399 долларов. Новинка уже доступна для предзаказа в ряде стран. Отмечается, что это более бюджетная версия модели Surface, которая создана, чтобы составить конкуренцию бюджетному iPad с экраном 9,7 дюйма.

Surface Go будут выпускать в двух версиях. Вариант с 64 Гб памяти и 4 Гб оперативной памяти стоит 399 долларов, а вариант со 128 Гб памяти и 8 Гб оперативной памяти - 549 долларов. Отдельно к планшету можно приобрести клавиатуру, стилус и Bluetooth-мышь. В стоимость планшета они не входят и продаются отдельно.