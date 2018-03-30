Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, оснащенную десятью телекоммуникационными спутниками, сообщает ТАСС.
Старт ракеты был произведен с базы ВВС США в штате Калифорния. Запуск был запланирован на 29 марта, однако из-за технических неполадок его пришлось отложить.
Ракета отправилась в космос с новейшими телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, принадлежащими международному оператору мобильной связи Iridium Communications.
SpaceX планирует запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов. Ожидается, что все эти спутники окажутся на орбите уже к середине текущего года.-0-
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