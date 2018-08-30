Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 3 сентября по 17 ноября пройдет SAP Leonardo Hackathon - республиканский конкурс по разработке цифровых решений для предприятий, сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель проекта - собрать на одной площадке специалистов из разных областей разработки программного обеспечения, которые вместе будут создавать инновационные решения для белорусской экономики. Мероприятие проводится в два этапа: конкурс идей и конкурс команд. В жюри приглашены руководители ИТ-департаментов крупнейших предприятий страны: Белорусского металлургического завода, "Беларуськалия", "Гродно Азот" и др. Финалисты каждого этапа будут награждены подарками и сертификатами на посещение известных бизнес-форумов. Лучшие прототипы будут доработаны до готовых решений и размещены в облаке velcom по аналогии с магазинами приложений. Впоследствии любая компания сможет оформить подписку на использование этих решений.

Для участия в конкурсе идей необходимо предоставить презентацию по установленному шаблону. До 23 сентября участники смогут прислать идеи проектов по цифровизации в строительстве, торговле, транспорте, связи, здравоохранении, финансах и других отраслях. При отборе победителей жюри будет руководствоваться следующими критериями: актуальность и инновационность, масштабируемость и эффективность, скорость внедрения проекта.

На этапе конкурса команд необходимо зарегистрироваться на сайте с 1 по 14 октября. Ключевое условие - использование технологий SAP Leonardo. Для команд предусмотрено обучение этим технологиям. Участники получат менторскую поддержку и помощь в подготовке к финальной презентации идей - питчингу.

Организаторы хакатона - SAP CIS и velcom. Итоги конкурса подведут 17 ноября в Минске.-0-