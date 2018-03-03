3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" сможет поставлять компьютеры спецназначения с ОС Astra Linux, сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

Выпускаемые в КБ "Дисплей" ЭВМ специального назначения прошли сертификацию на совместимость с операционной системой спецназначения (ОС СН) Astra Linux Special Edition релиза "Смоленск". "В соответствии с партнерским соглашением между производителем данной ОС российским АО "НПО РусБИТех" и КБ "Дисплей", белорусское предприятие может поставлять компьютеры спецназначения в комплекте с лицензионной ОС СН Astra Linux Special Edition. Конструкторское бюро также получило право маркировать изделия с поставляемой ОС знаком соответствия программного продукта", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Релиз "Смоленск" ОС СН Astra Linux Special Edition разработан и сертифицирован в системах сертификации средств защиты информации ФСБ, ФСТЭК, Минобороны России. Он принят на снабжение российским военным ведомством в 2013 году и предназначен для работы на вычислительной технике с процессорной архитектурой х86-64.-0-