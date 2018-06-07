Концепцию обращения криптовалют разработали в Казахстане

7 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Концепцию хранения и обращения криптовалют разработали в Казахстане. Об этом сообщил директор департамента по регулированию FinTech Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Асылбек Давлетов.

"Основной задачей МФЦА является развитие в Казахстане FinTech, электронной коммерции и инновационных проектов. В этой связи нами была разработана концепция по регулированию рынка криптовалют", - рассказал Асылбек Давлетов на пресс-конференции в рамках международной конференции "Блокчейн-регулирование".

В частности, по его словам, эта концепция должна регулировать хранение, обращение виртуальных валют через специализированные площадки. Вместе с тем появился так называемый ICO - первичное размещение монет. В настоящее время многие юрисдикции рассматривают возможность принятия соответствующих поправок или даже отдельных законов для регулирования данного вида привлечения средств, отмечает директор департамента.

Асылбек Давлетов сообщил, что для разработки концепции было изучено действующее законодательство США и других развитых стран, расширены так называемые режимы частного размещения ценных бумаг, которые позволяют эмитентам привлекать средства путем выпуска своих ценных бумаг без соответствующей регистрации у финансового регулятора.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев пообещал, что Казахстан будет развивать технологию блокчейн и внедрять его в разные сферы.-0-