Космический телескоп для поиска пригодных для жизни планет выведен на орбиту

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический телескоп NASA, который займется поиском потенциально пригодных для жизни планет, успешно выведен на орбиту, сообщает ТАСС.

Аппарат под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, принадлежащей американской компании SpaceX. Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что первая ступень Falcon 9 после отделения от ракеты совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане.

Астрономы NASA планируют начать наблюдения с помощью телескопа TESS в течение двух месяцев. Во время своей миссии аппарат будет изучать звезды, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от нашей планеты.-0-