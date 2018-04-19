Космический телескоп для поиска пригодных для жизни планет выведен на орбиту

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический телескоп NASA, который займется поиском потенциально пригодных для жизни планет, успешно выведен на орбиту, сообщает ТАСС.
Аппарат под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, принадлежащей американской компании SpaceX. Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что первая ступень Falcon 9 после отделения от ракеты совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане.
Астрономы NASA планируют начать наблюдения с помощью телескопа TESS в течение двух месяцев. Во время своей миссии аппарат будет изучать звезды, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от нашей планеты.-0-
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