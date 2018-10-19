Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Тестовый пробег прошел на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Самолет разогнался примерно до 128 км/ч, а при предыдущих рулежных испытаниях несколько месяцев назад, скорость самолета составила 74 км/ч.

В компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый полет состоится в ближайшее время. Первоначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его отложили.

Stratolaunch представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Он оснащен шестью двигателями. Масса самолета - 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Самолет создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем - до трех.-0-