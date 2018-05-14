Лучшие разработки конкурса "100 идей для Беларуси" представят на "ТИБО"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты и победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" примут участие в XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЦК ОО "БРСМ".

Школьники, студенты, работающая молодежь, в том числе молодые предприниматели, впервые за всю историю конкурса "100 идей для Беларуси" представят авторские разработки в сфере ИКТ. В частности, будут представлены проект PR Educatio индивидуального предпринимателя из Минска Сергея Курьяна, разработка "Открытая глобальная автоматизированная система" минчанина Виталия Демирова. В экспозицию войдут проекты студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: образовательная платформа Scrawlless для молодых людей с особенностями развития, электронная игра Smarty Count, направленная на развитие у детей памяти, внимательности, сообразительности, усидчивости, сосредоточенности и целеустремленности. Девятиклассник одной из минских школ Илья Макаревич презентует проект "Программирование робота ЕV3 на языке Java в среде Eclipse". Автор уверен, что эта технология может широко использоваться на промышленных предприятиях для сортировки. Аналогов его изобретению в Беларуси пока нет.

На стенде БРСМ, который планируется стилизовать под цветущий яблоневый сад, можно будет познакомиться с проектами "Дистанционное обучение персонала предприятий по вопросам охраны труда. Программный комплекс "Молния" (автор - инженер 1-й категории сектора информационных технологий филиала "Учебный центр" РУП "Витебскэнерго" Дмитрий Ворохобко), "Умный дом" (автор - студент Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины Эдуард Туманский), "3D принтер, экструдер для изготовления пластиковой нити" (авторский коллектив студентов Брестского государственного технического университета).

Будет работать интерактивная зона, на которой каждый желающий сможет сделать фото на память, поучаствовать в электронном социологическом опросе касательно отношения к различным конкурсам в сфере интеллектуального развития, поиграть в виртуальные игры, а также получить в подарок красно-зеленую ленточку и красное яблоко - традиционный символ успехов и достижений белорусской молодежи в различных сферах.

Впервые в программу мероприятий форума включен стартап-конкурс БРСМ Tibo Junior StartUp, на котором молодежь сможет не только пообщаться с экспертами и инвесторами, но и презентовать свой инновационный продукт. Победитель конкурса будет удостоен юбилейной медали XXV Международного форума по ИКТ "ТИБО-2018", а также станет резидентом Первого международного российско-белорусского инкубатора в Москве (ноябрь, 2018).

Кроме того, молодежь представит свои разработки в конкурсе стартап-проектов ICT StartUp Awar и в полуфинале конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", проведение которых запланировано в программе "ТИБО-2018".-0-