МЧС запустило обновленную версию сайта

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси запустило обновленную версию сайта, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Теперь новости всех территориальных управлений МЧС размещены на главной странице сайта, что позволит оперативно узнать о чрезвычайных происшествиях в любом уголке Беларуси. А на интерактивной карте в разделе со сводками пользователи смогут наглядно ознакомиться с итогами работы спасателей за сутки. "Благодаря расширенному поиску с возможностью сортировки по разделам и дате найти нужный материал можно в несколько кликов, а каждая новость теперь имеет собственный хэштег, - рассказал Виталий Новицкий. - Кроме того, пользователь может поделиться понравившейся новостью с друзьями благодаря интеграции с популярными социальными сетями".

Также специально разработана версия сайта для мобильных устройств. Благодаря адаптивному дизайну чтение новостей будет комфортным как на смартфонах, так и на планшетах и других гаджетах.

Ведомство приглашает интернет-пользователей к активному тестированию обновленного сайта. Сообщить администраторам об ошибке можно, выделив фрагмент и нажав сочетание клавиш Ctrl+Enter. Все пожелания будут рассмотрены.-0-