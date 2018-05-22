Microsoft совместно с Китаем будет развивать технологии искусственного интеллекта

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известная американская корпорация Microsoft планирует расширять сотрудничество с Китаем в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
Компания намерена активнее привлекать китайских специалистов, сотрудников предприятий и научно-исследовательских институтов КНР для дальнейшей цифровой трансформации бизнеса Microsoft.
Руководство компании отмечает, что китайский рынок является одним из наиболее динамичных. В настоящее время 400 тыс. китайских производителей программного обеспечения используют технологии Microsoft для создания различных приложений. При этом более четверти из них занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта.
Планируется, что Microsoft вскоре начнет сотрудничать с китайским оператором связи China Mobile, производителем дронов DJI, а также Пекинским университетом.
Правительство Китая активно стимулирует развитие технологий искусственного интеллекта. В 2017 году в данную отрасль было вложено около $28 млрд. Планируется, что к 2030 году объем индустрии достигнет $158 млрд.-0-
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