Минидрон Mavic Air будут продавать за 799 долларов

Компания DJI представила складной квадрокоптер под названием Mavic Air, способный записывать видео в разрешении 4K и подчиняющийся жестам.
Новинка примерно на 40% легче своего топового "собрата" Mavic Pro. В сложенном виде ее можно носить в кармане куртки.
Встроенной памяти устройства явно мало для записи 4K-видео - всего 8 гигабайт - но оно также поддерживает установку карт памяти. За съемку отвечает 12-мегапиксельный сенсор. Кроме того фотомодуль способен создавать сферические панорамные снимки с эффектом HDR и разрешением 32 МП, благодаря семи модулям.
Максимальная скорость полета дрона составляет 68 км/ч, а время полета не превышает 21 минуту. При этом устройству не страшны порывы ветра до 36 км/ч. Зона радиоприема составляет 4 км.
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