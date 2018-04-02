Минсвязи проводит конкурс на создание национального портала открытых данных госорганов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации объявило конкурс на создание национального портала открытых данных госорганов. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
"Национальный портал открытых данных создается для обеспечения высокого уровня доступности информации о результатах деятельности государственных органов", - пояснили в министерстве.
Национальный портал открытых данных создается согласно госпрограмме развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. В ведомстве считают, что функционирование ресурса будет способствовать развитию деловой инициативы, повышению инновационного потенциала страны.
До оценки конкурсных предложений будет рассматриваться соответствие квалификационных данных претендентов требованиям к экономическому и финансовому положению участников.
Прием документов на участие в конкурсе производится до 10.00 20 апреля. Подробнее об условиях отбора и проведения конкурса можно узнать на сайте министерства.-0-
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