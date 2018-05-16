МТС представил на ТИБО облачный сервис, проекты интернета вещей и телемедицины

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС на международной выставке по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" представила новые продукты и сервисы для абонентов, а также инновационные решения для бизнес-партнеров, сообщает БЕЛТА.

По словам генерального директора компании Владимира Карповича, МТС - один из крупнейших поставщиков цифровых продуктов и услуг как для абонентов, так и партнеров. "Сейчас на базе облачных технологий мы развиваем собственные цифровые услуги и сервисы, оказываем услуги по виртуализации бизнесов наших партнеров и интеграции их продуктов в цифровое пространство. Мы готовы делиться опытом, предоставлять облачную инфраструктуру нашим заказчикам, генерировать идеи и формировать решения под существующие потребности", - отметил он.

Для бизнес-клиентов компания презентовала ряд новинок. Так, МТС Cloud представляет сервис, который позволяет развернуть в облаке ИТ-инфраструктуру и гибко реагировать на необходимость ее оперативного масштабирования. Пользователи получат комплекс услуг от единого поставщика - интернет, IT-сервисы и надежную защиту в современном дата-центре.

О готовности к созданию NB-IoT-проектов (интернет вещей. - Прим. БЕЛТА) МТС сообщил в начале года. На ТИБО-2018 компания представила реализованные решения, которые построены на технологии с применением стандарта передачи данных Narrow Band Internet of Things. На стенде МТС продемонстрировано решение для диспетчеризации и автоматизации данных, собранных со счетчиков учета газа и воды. Систему уже апробируют в УП "Минскоблгаз" и "Минскводоканал". Еще одно решение - умный ошейник для коров, измеряющий основные показатели здоровья животных. Также посетители выставки могут ознакомиться с мульти-сенсором для определения параметров окружающей среды внутри помещений Djinn Sensor.

Сервис электронная цифровая подпись МТС ID был анонсирован в 2017 году. В настоящее время это комплексный пакет услуг: личный кабинет МТС Dос, мобильные интерфейсы банковского обслуживания, электронные услуги. Кроме того, компания представила мультиканальную платформу мобильных рассылок для бизнеса МТС Смарт Инфо и сервис, который позволяет определять текущее местоположение разъездных сотрудников по сигналам базовых станций, а также GPS/ГЛОНАСС - "МТС Координатор".

Абонентам компания подготовила четыре новых сервиса. К примеру, приложение "Дополнительный номер МТС" позволяет абоненту использовать до шести разных номеров МТС на одном смартфоне и одной SIM-карте. Услуга "Под защитой" поможет вернуть утерянный смартфон или планшет. MTS Kids Club - это каталог приложений cо специализированным детским контентом, который не содержит рекламу, систематизирован по возрасту, категориям и героям. При помощи приложения "Мой МТС" можно самостоятельно получать актуальные данные о состоянии лицевого счета, подключать и отключать услуги.

Кроме этого, на своем стенде оператор продемонстрировал новые решения: сервисы "Телемедицина" и "МТС Касса". "Телемедицина" - сервис, позволяющий получить онлайн-видеоконсультацию c врачом, записаться на прием в медицинский центр, узнать результаты анализов и исследований, а также хранить данные медицинской карты в своем смартфоне. "Уже сегодня МТС демонстрирует и в ближайшее время предложит бизнесу Беларуси новое компактное многофункциональное устройство, позволяющее автоматизировать торговую деятельность. "МТС Касса" дает возможность проводить кассовые операции, принимать безналичные платежи по банковским картам, предоставлять аналитические отчеты о продажах", - проинформировали в пресс-службе компании.-0-